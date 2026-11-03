Palfinger Aktie
|27,50EUR
|-0,05EUR
|-0,18%
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
Palfinger kaufen
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Palfinger von 40,00 auf 35,00 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Lasse Stueben nach der jüngsten Zahlenvorlage des Kranherstellers unverändert beibehalten.
Palfinger meldete für das dritte Quartal 2026 nach Meinung der Berenberg-Experten gemischte Ergebnisse: Während das Auftragseingangswachstum mit 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erfreulich ausfiel, fielen die EBIT-Margen mit 6,5 Prozent eher schwach aus.
Beim Ergebnis je Aktie (EPS reported) erwarten die Berenberg-Analysten nun minus 1,03 Euro für 2026, sowie plus 1,56 bzw. 3,19 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,85 Euro für 2026, sowie 0,91 bzw. 1,05 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse bei 27,45 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/moe
ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com
AFA0019 2026-11-03/10:11
|Zusammenfassung: Palfinger AG kaufen
|
Unternehmen:
Palfinger AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
27,45 €
|
Abst. Kursziel*:
27,50%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
27,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,97%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Palfinger AG
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02.11.26
|Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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02.11.26
|Verluste in Wien: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Wien: ATX sackt ab (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Wien: ATX Prime fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Wien: Das macht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
29.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX klettert (finanzen.at)
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29.10.26
|ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palfinger von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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|Deutsche Bank AG
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|Palfinger kaufen
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|Palfinger kaufen
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|02.11.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.10.24
|Palfinger neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Palfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.23
|Palfinger buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.06.23
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Palfinger AG
|27,45
|-0,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:57
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:33
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|08:00
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.