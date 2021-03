HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten den zuvor bekannten Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie untermauerten erneut das robuste Geschäftsmodell mit qualitativ hochwertigen Einnahmequellen. Die Barmittelbestände des Immobilienunternehmens seien vor diesem Hintergrund besser denn je./tih/gl



