FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Patrizia nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 28,50 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe in den ersten neun Monaten des Jahres etwa im Rahmen seiner Erwartungen abgeschnitten, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für das operative Jahresergebnis liegt etwas über der Mitte der vom Unternehmen eingeengten Zielspanne./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 11:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 11:26 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.