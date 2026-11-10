PATRIZIA Aktie

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WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

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10.11.2026 17:25:33

PATRIZIA SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Patrizia nach Zahlen für die ersten neun Monate von 10,20 auf 9,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate überzeugten durch eine nach wie vor strikte Kostendisziplin der Immobiliengruppe, schrieb Karsten Oblinger in einer Studie am Dienstag. Die Marktbedingungen und insbesondere auch die Stimmung für den Sektor hätten sich aber durch den kontinuierlichen Zinsanstieg weiter eingetrübt./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA SE Kaufen
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
6,63 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
6,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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