NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 224 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzung für den Gewinn je Aktie des französischen Spirituosenherstellers im laufenden Geschäftsjahr. Dies reflektiere unter anderem das stärkere Wachstum und positive Währungseffekte. Ihm gefalle weiterhin das attraktive Gleichgewicht zwischen Umsatzsteigerung und wachsendem Kostenbewusstsein./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 14:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2022 / 14:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.