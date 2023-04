NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 241 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller habe zwar im abgelaufenen Geschäftsquartal einen organischen Umsatzrückgang verzeichnet, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Schlussquartal sollte die Entwicklung aber deutlich stärker ausfallen, weshalb die Aktie ein attraktives Investment sei. Nicolai hob seine Jahresergebnisschätzung (EPS) an. Er liegt zudem nach eigener Aussage mit seiner Wachstumsschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) über der Unternehmensplanung und der Konsensschätzung./gl/tih



/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.