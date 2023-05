NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einer Fachkonferenz des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Bei den Herstellern alkoholischer Getränke scheine der Absatz trotz hoher Preise zu halten, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Deflation bei den Rohstoffen dürfte den Margen Rückenwind verleihen. Bei Pernod Ricard gefalle ihm weiterhin das breit gestreute Produktportfolio./la/ngu



