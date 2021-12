FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Geschäftsjahreszahlen von 175 auf 180 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spirituosenhersteller profitiere weiter von einer ordentlichen Umsatzdynamik, bleibe mit Blick auf die operative Entwicklung aber vorsichtig, schrieb Analyst Richard Withagen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er selbst rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit etwas Druck auf die Margen, der sich in den Folgejahren aber umkehren sollte./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





