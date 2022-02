NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Resultate seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Absatz des Whiskeys der Marke Jameson in den USA habe sich schneller erholt als von ihm erwartet. Ähnliches gelte für den europäischen Markt und hier vor allem für Spanien./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 07:51 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.