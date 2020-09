NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 130 auf 148 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für die beiden kommenden Jahre leicht gesenkt, da nach einem schwierigen Ausklang des vergangenen Geschäftsjahres die Geschäftsentwicklung verhalten bleiben dürfte, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass negative Auswirkungen des starken Euro das für den Spirituosenhersteller kurzfristig günstigere Steuer- und Zinsumfeld zunichte machen. Das neue Kursziel spiegele einen zehnprozentigen Bewertungsaufschlag der Aktie zur Branche wider./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2020 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.