Pernod Ricard Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pernod Ricard nach veröffentlichtem Quartalsumsatz von 160 auf 190 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für den Spirituosenkonzern etwas an. Zudem seien ihre Jahresprognosen für das operative Gewinnwachstum (Ebit) aus eigener Kraft optimistischer als die Konsensschätzung. Am Horizont zeichneten sich allerdings einige Unwägbarkeiten ab./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 17:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 05:30 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.