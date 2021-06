ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach dem erhöhten Ergebnisausblick dürften die Marktschätzungen für den Spirituosenkonzern steigen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ferner hätten die Franzosen ihre mittelfristigen Wachstumsambitionen in China und Indien bekräftigt. Die Bewertung spiegele ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis wider. Oliver favorisiert daher andere europäische Spirituosen-Aktien wie Diageo und Campari/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / 07:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.