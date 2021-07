NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pernod Ricard in einem Ausblick auf die Jahresbilanz von 190 auf 200 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei den Anfang September anstehenden Resultaten des Spirituosenherstellers für das Geschäftsjahr dürften die geplanten Reinvestitionen für das neue Jahr die kurzfristige Geschäftsdynamik in den Hintergrund drängen, schrieb Analystin Celine Pannuti in der am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte indes ihre Gewinnschätzung (EPS) unter Verweis auf das angehobene Unternehmensziel für das operative Ergebnis (Ebit) aus eigener Kraft./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 18:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 06:26 / BST





