ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal von 192 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Märkte in Europa und in den Schwellenländern hätten sich nun stärker erholt, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Segment Spirituosen sei in den USA und in Europa die Nachfrage von Seiten unterschiedlichster Verkaufsstellen außer Hotels, Restaurants und Cafes robust./la/bek



