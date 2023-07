ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Nach einer Präferenz im Vergleich zu Diageo seit dem Jahreswechsel seien Anleger bei dem Spirituosenkonzern zuletzt vorsichtiger geworden, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bedenken, die es in wichtigen Märkten gebe, hielten das Chance-Risiko-Verhältnis derzeit in Schach. Eine Erholung in China sollte die US-Schwäche im vierten Quartal aber ausgeglichen haben./tih/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 15:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 15:20 / GMT



