NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 206 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dem Getränkeproduzenten sei ein starker Auftakt seines Geschäftsjahres gelungen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem das Geschäft in Indien habe sich stark entwickelt. Aber auch sonst hätten alle Regionen im Bereich der Erwartungen oder darüber gelegen./mf/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 05:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 05:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.