LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard von 223 auf 229 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wie Analyst Laurence Whyatt in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2021/22 schrieb, glaubt er an das Versprechen des Spirituosenkonzerns eines sehr dynamisches Auftaktquartals. In seinen Schätzungen berücksichtigte er einige optimistische Aussagen des Managements./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 14:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.