LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard von 277 auf 281 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung in Asien und die anhaltende Stärke in Lateinamerika dürften dem Spirituosenkonzern ein starkes drittes Quartal beschert haben, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte, dass die Franzosen bisher keine Eintrübung der Nachfrage sehen. Er passte seine Annahmen auch wegen der Wechselkurse an./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2022 / 04:00 / GMT



