LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für PSA nach dem Kapitalmarkttag von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für Opel, Citroen und auch die Marke Peugeot sei viel Optimismus verbreitet worden angesichts reizvoller neuer Modelle und einer komplett CO2-konformen Flotte, schrieb Analyst Giulio Pescatore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Steigende Effizienz im Zuge neuer Modellplattformen und höhere Verkaufspreise dürften die Kosten für die Elektrifizierung mehr als aufwiegen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 05:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



