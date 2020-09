ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat PSA mit Blick auf die anstehende Fusion mit Konkurrent Fiat Chrysler auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Änderungen der Bedingungen für den Zusammenschluss beider Autobauer sollten unter dem Strich nur geringe Auswirkungen haben, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger, die durch die Fusionsvereinbarung Fiat Chrysler begünstigt sähen, dürften sich in ihrer Einschätzung bestätigt fühlen. Für die PSA-Aktionäre spiele wohl das nun höhere Synergiepotenzial eine größere Rolle./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 07:14 / GMT



