NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PSA von 25 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch das Zusammengehen von Peugeot und Fiat Chrysler werde der nach Umsatz viertgrößte Autobauer entstehen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Unternehmen können sich künftig verstärkt auf Elektromobilität und den chinesischen Markt konzentrieren./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 19:05 / ET



