NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA nach einem Treffen mit mehreren Managern aus der Automobilindustrie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Insgesamt seien die Treffen von Optimismus geprägt gewesen ungeachtet der Herausforderungen für die Branche, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die meisten Konzerne hätten ihre Produktionserwartungen angepasst und Kosteneinsparpläne auf den Weg gebracht. Dies stütze seine Einschätzung einer Jahresendrally im Autosektor./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 05:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2019 / 05:52 / BST



