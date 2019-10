NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi bezeichnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die von dem französischen Autobauer und dem italienisch-amerikanischen Wettbewerber Fiat Chrysler angepeilte Fusion als "Hochzeit im Himmel" oder als beste Kombination zweier Autohersteller, sie sich sowohl in geographischer Hinsicht als auch mit Blick auf den Produktmix klar ergänzten. Bei Renault, dessen Fusionspläne mit Fiat Chrysler geplatzt waren, stünden nun das Kerngeschäft und die im kommenden Jahr anstehende Präsentation des Umstrukturierungsplanes im Fokus./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 07:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 07:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.