NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für PSA nach einer Veranstaltung mit Analysten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Tom Narayan begrüßte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Transparenz des französischen Autobauers gegenüber den Aktionären. Er rechnet damit, dass das Unternehmen die in puncto Kohlendioxidemissionen gesetzten Ziele erreicht. Im Vergleich zu Wettbewerbern stehe PSA in dieser Hinsicht gut da./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2019 / 17:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / 18:12 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.