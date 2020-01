NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für PSA von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr seien die Absatzzahlen des Autobauers in Europa zuletzt zurückgegangen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher reduzierte er die Gewinnschätzungen für das zweite Halbjahr 2019 und für 2020. Auch in China seien die Geschäfte des französischen Autobauers schwierig./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 17:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 00:15 / ET



