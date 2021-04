Pfeiffer Vacuum Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach Quartalszahlen und einer erhöhten Jahresprognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die höheren Vorgaben für das Umsatzwachstum und die Profitabilität lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Markterwartungen für die Ergebnisse des Herstellers von Vakuumpumpensystemen und -komponenten im laufenden Jahr dürften nun um rund zehn Prozent steigen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 14:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 14:20 / ET



