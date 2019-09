FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Pfeiffer Vacuum nach einer weiteren Gewinnwarnung von "Buy" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 128 auf 110 Euro gesenkt. Wirklich überrascht davon zeigte sich Analyst Stephane Houri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nicht. Es sei klar gewesen, dass die Jahresziele von einigen Aufträgen gerade im Halbleiterspeicherbereich und vor allem von Samsung abhingen. Das Unternehmen komme jedoch in jedem Fall ab vom Weg zum mittelfristigen operativen Margenziel von 20 Prozent./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 08:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / 08:32 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.