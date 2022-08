FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen des Vakuumpumpen-Herstellers zum zweiten Quartal von 155 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Trotz einer ordentlichen Geschäftsentwicklung sehe er die Jahresziele vor allem wegen der angespannten Lieferkettensituation noch nicht als "in trockenen Tüchern" an, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürfte darüber hinaus durch den Basiseffekt ein Großteil des Rückenwinds durch den US-Dollar wegfallen./la/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 17:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 17:22 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.