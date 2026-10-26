Pfizer Aktie
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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari bezieht sich in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zu Phase-II-Daten der Studie FOURLIGHT-1 zu metastasierendem Brustkrebs. Der Experte wertet die Daten positiv in Sachen Effizienz und Sicherheit im Vergleich zur Abemaciclib-Stuide PostMonarch./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 36,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 30,03
|
Abst. Kursziel*:
19,88%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 30,03
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,88%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
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KGV*:
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