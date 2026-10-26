NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari bezieht sich in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung zu Phase-II-Daten der Studie FOURLIGHT-1 zu metastasierendem Brustkrebs. Der Experte wertet die Daten positiv in Sachen Effizienz und Sicherheit im Vergleich zur Abemaciclib-Stuide PostMonarch./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.