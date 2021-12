LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Pfizer nach der Notfallzulassung für das Covid-19-Medikament Paxlovid in den USA auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 54 US-Dollar belassen. Die Notfallzulassung sei nicht überraschend, auch wenn sie etwas länger habe auf sich warten lassen, als einige gedacht hätten, schrieb Analyst Carter Gould in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe nun das vom Pharmakonzern angehobene Umsatzziel für Paxlovid, was ermutigend sei./ck/edh



