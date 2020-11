NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer angesichts vielversprechender Studiendaten zu einem mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoff auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Die auf mehr als 90 Prozent bezifferte Effizienz sei beeindruckend, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei naheliegend, dass es sich dabei um einen wichtigen Durchbruch im Kampf gegen die Pandemie handeln könnte. Mit einem erwarteten Kurssprung preise die Aktie von Pfizer ein optimales Impfstoff-Szenario aber schon ein./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 09:13 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2020 / 09:13 / EST



