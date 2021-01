NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Nach dem Auftauchen neuer und schneller übertragbarer Virusstämme von Sars-CoV-2 in Großbritannien und Südafrika sei eine wichtige Frage, ob die zugelassenen Covid-19-Impfstoffe, wie etwa der von Pfizer und Biontech, auch effektiv gegen diese Varianten seien, schrieb Analyst Terence Flynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die britische Virusvariante werde dies von beiden Konzernen erwartet, und das decke sich auch mit der Ansicht von Epidemiologen, mit denen er eigens darüber gesprochen habe. Dies sei positiv. Um aber zu einem endgültigen Schluss zu kommen, warte er noch auf Daten gegen die südafrikanische Variante./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 09:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



