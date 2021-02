NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pfizer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Der US-Pharmakonzern habe über ein durchwachsenes Schlussquartal 2020 berichtet, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber der ein wenig besser als erwartete Ausblick auf 2021. Die Ziele für den gemeinsam mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoff sowie die operativen Margen lägen etwa im Rahmen seiner Erwartungen und ließen Raum für Aufwärtsrevisionen im weiteren Jahresverlauf. Es werde aber noch dauern, bis der neuartige Impfstoff nachhaltige Umsätze erziele./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 08:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 08:07 / GMT



