NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Pfizer mit "Neutral" und einem Kursziel von 51 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Analyst Chris Shibutani startete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie die Bewertung großer US-Pharmaunternehmen. Während er Merck & Co auf die "Conviction Buy List" hob und das Kursziel auf 93 US-Dollar festlegte, bewertet er unter anderem Pfizer, Johnson & Johnson und Eli Lilly mit "Neutral". Die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre seien in ihren Auswirkungen beispiellos und hätten zu einer ungewöhnlich großen Divergenz der Fundamentaldaten, der Stimmung und der Aktienkursentwicklung innerhalb des Sektors geführt. Die Bewertungen von Pfizer und Eli Lilly etwa seien vor dem Hintergrund von Covid-19 und mit Blick auf die Alzheimer-Krankheit inzwischen sehr stark gestiegen./ck/men



