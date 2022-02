NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pfizer nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Zahlen des Pharmakonzerns von 54 auf 50 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsentwicklung und das Basisgeschäft seien weiter durchwachsen, schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für eine positivere Bewertung der Aktie müsste das Management aggressiv Strategien verfolgen, die die Breite und Tiefe der Pipeline mit Vermögenswerten stärken könnten. Dadurch könnte das Vertrauen untermauert werden, dass Pfizer anhaltendes Wachstum über Covid-19 hinaus zu erzielen vermöge./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 04:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST





