NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pfizer nach Spekulationen über eine Übernahme des US-Biotechunternehmens Seagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Analyst Chris Schott nennt laut einer am Montag vorliegenden Studie strategische Gründe, warum der US-Pharmakonzern laut dem "Wall Street Journal" angeblich in frühen Gespräche über einen Zukauf sein könnte. Pfizer wolle seine interne Pipeline erweitern und Seagen brächte ein Portfolio ein, das das Onkologie-Portfolio von Pfizer deutlich stärken würde. Bis 2030 seien so zusätzliche Umsätze in Höhe von rund 7 Milliarden US-Dollar möglich. Die Transaktion dürfte aber womöglich ziemlich teuer sein./ck/bek



