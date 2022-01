NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von zunächst 52 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Medizintechnikkonzerns hätten die durchschnittlichen Markterwartungen mehr oder weniger deutlich verfehlt, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Zwar seien wegen Produktrückrufen und Lieferengpässen schwache Kennziffern für das vierte Quartal erwartet worden, das Ausmaß habe jedoch überrascht./edh/mis



