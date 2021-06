NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Philips angesichts eines Rückrufes von Beatmungsgeräten mit einem Kursziel von 54 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Durch den Rückruf müsse der Medizintechnikkonzern seine Rückstellungen verdoppeln, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kosten dafür seien zwar höher als bislang von ihr gedacht. Sie sieht in der Bekanntmachung aber auch positive Aspekte, da die Problematik für Anleger zuletzt ein Sorgenfaktor gewesen sei./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 07:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



