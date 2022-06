NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Aussagen zum Fortschritt laufender Testungen anlässlich eines Rückrufs von Beatmungsgeräten auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Mittlerweile seien 95 Prozent der betroffenen und registrierten Geräte hinsichtlich der bedenklichen Schaumstoffkomponente untersucht, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die ausstehenden dürften in den kommenden Monaten folgen./tih/jha/



