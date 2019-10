NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Philips nach vorläufigen Zahlen und gesenkten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Wie er bereits in seinem Ausblick auf das Quartal geschrieben habe, seien die Margen das Problem des Medizintechnik- und Haushaltsgeräteherstellers, erinnerte Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Diese hätten im bisherigen Jahresverlauf enttäuscht und die Qualität der Margenverbesserung in den vergangenen vier bis fünf Quartalen sei schwach gewesen. Zwar sei der Trend mit Blick auf die Konsensschätzungen bereits abwärts gerichtet gewesen, doch das Ausmaß der verfehlten Ziele sei überraschend./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 07:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 07:40 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.