NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips vor Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von 39,50 auf 38,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen der teilweisen Stornierung eines Auftrags der US-Regierung habe er seine Erwartungen an das Schlussquartal gesenkt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr erscheine vor diesem Hintergrund anspruchsvoll, obwohl Philips die Margenziele bereits zurückgeschraubt habe./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 17:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2020 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.