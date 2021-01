ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Philips nach Zahlen von 41 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Max Yates erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen bis 2022 und führte zudem das Jahr 2023 in sein Modell ein. Er vermisst bei dem Hersteller von Gesundheitstechnik aber die kurzfristigen Kurstreiber - und bleibt so bei seiner Präferenz für die Aktien des Konkurrenten Siemens Healthineers./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.