ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,10 Euro belassen. Der niederländische Medizintechnikhersteller habe erneut eine Gewinnwarnung ausgesprochen, schrieb Analyst Graham Doyle am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf die Nachricht. Die Markterwartungen für das operative Ergebnis in diesem Jahr dürften nun deutlich nach unten korrigiert werden. Zudem hätten die Eckdaten für das dritte Quartal enttäuscht./la/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 06:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 06:12 / GMT



