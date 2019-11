NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Papiere von Philips bei einem Kursziel von 49,50 Euro mit "Outperform" wieder aufgenommen. Die Niederländer blieben Herausforderer von Siemens Healthineers, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Medizintechnikbereich. Ihre Marktanteile dürften sie aber in erster Linie zu Lasten von GE ausbauen./ag/ajx



