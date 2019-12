NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Philips von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 50 Euro angehoben. Nach der Gewinnwarnung des Medizintechnik-Konzerns im Oktober seien die Markterwartungen für das kommende Jahr auf ein locker zu übertreffendes Niveau gesunken, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aber auch die Ergebnisqualität dürfte weiter steigen. Zudem rechnet er mit einem beschleunigten organischen Umsatzwachstum./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2019 / 06:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



