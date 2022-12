NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips anlässlich eines Zwischenberichts über Testergebnisse zu geräuschdämpfendem Schaumstoff in Beatmungsgeräten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Die Ergebnisse belegten nach Aussagen des Medizintechnikkonzerns, dass Probleme mit dem Schaumstoff wahrscheinlich keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit hätten, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die untersuchende US-Gesundheitsbehörde FDA könnte jedoch zu anderen Schlussfolgerungen kommen, warnte der Experte. Er selbst attestiert Philips' Ergebnissen und Schlussfolgerungen nur begrenzte Aussagekraft. Wegen möglicherweise problematischer Stoffe hatte Philips in den letzten eineinhalb Jahren Millionen von Geräten zurückrufen müssen./gl/tav



