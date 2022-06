NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips nach aktuellen Aussagen zu den zurückgerufenen Beatmungsgeräten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,30 Euro belassen. Es gebe immer noch nicht viel mehr Klarheit, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach wie vor sieht Adlington erhebliche Unsicherheiten bezüglich einer potenziellen Schädigung von Patienten und damit der Gefahr von Rechtsstreitigkeiten sowie den Zeitpunkt der Wiedereinführung dieser Geräte. Auf kurze Sicht sei in beiderlei Belangen wohl keine Klarheit zu erwarten, was die Aktienentwicklung weiterhin belasten dürfte./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 12:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 12:28 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.