NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pirelli nach einer Gewinnwarnunng für 2019 von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 7,20 auf 6,30 Euro gesenkt. Analyst Jose Asumendi verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf Aussagen aus der Telefonkonferenz zu steigendem Preisdruck und rückläufigen Absatzmengen. Die Zahlen des Reifenherstellers für das dritte Quartal hätten den Erwartungen entsprochen. In den nächsten sechs Monaten lasse sich die Entwicklung aber nicht sehr klar vorhersagen./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 18:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.