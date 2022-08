HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 12,10 auf 15,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Pipeline des Projektentwicklers entwickele sich positiv, schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass sich die Aussichten für das Unternehmen verbessern./la/bek



