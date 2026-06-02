02.06.2026 09:01:00

Porr - Erste Group erhöht Kursziel von 39,5 auf 45,9 Euro

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Porr von 39,50 auf 45,90 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde von Analyst Michael Marschallinger nach dem jüngsten Trading Statement des Baukonzerns bestätigt.

Das Upgrade ist in erster Linie auf einen höheren Endwert zurückzuführen, der eine Aufwärtskorrektur der langfristigen EBIT-Annahmen angesichts der sich verbessernden Margenentwicklung widerspiegelt, hieß es in der aktuellen Studie. Die Ergebnisse von Porr für das 1. Quartal 2026 entsprachen im Großen und Ganzen den Erwartungen, so die Erste Group-Analysten weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Experten nun 3,40 Euro für 2026, sowie 3,86 bzw. 4,18 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,30 Euro für 2026, sowie 1,40 bzw. 1,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Montag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse zuletzt bei 40,05 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/szk

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

AFA0017 2026-06-02/09:01

Zusammenfassung: PORR AG
Unternehmen:
PORR AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
45,90 €
Rating jetzt:
- 		Kurs*:
40,55 € 		Abst. Kursziel*:
13,19%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
40,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,18%
Analyst Name::
Michael Marschallinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

