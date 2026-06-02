PORR Aktie
|40,20EUR
|0,15EUR
|0,37%
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
Porr - Erste Group erhöht Kursziel von 39,5 auf 45,9 Euro
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Porr von 39,50 auf 45,90 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde von Analyst Michael Marschallinger nach dem jüngsten Trading Statement des Baukonzerns bestätigt.
Das Upgrade ist in erster Linie auf einen höheren Endwert zurückzuführen, der eine Aufwärtskorrektur der langfristigen EBIT-Annahmen angesichts der sich verbessernden Margenentwicklung widerspiegelt, hieß es in der aktuellen Studie. Die Ergebnisse von Porr für das 1. Quartal 2026 entsprachen im Großen und Ganzen den Erwartungen, so die Erste Group-Analysten weiter.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Experten nun 3,40 Euro für 2026, sowie 3,86 bzw. 4,18 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,30 Euro für 2026, sowie 1,40 bzw. 1,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Montag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse zuletzt bei 40,05 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/szk
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
AFA0017 2026-06-02/09:01
|Zusammenfassung: PORR AG
|
Unternehmen:
PORR AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
45,90 €
|
Rating jetzt:
-
|
Kurs*:
40,55 €
|
Abst. Kursziel*:
13,19%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
40,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,18%
|
Analyst Name::
Michael Marschallinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PORR AG
|
01.06.26
|ATX aktuell: ATX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.05.26
|Handel in Wien: ATX Prime steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
29.05.26
|Gewinne in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
29.05.26
|Börse Wien in Grün: ATX klettert (finanzen.at)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
29.05.26
|Handel in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
29.05.26
|Optimismus in Wien: ATX am Mittag fester (finanzen.at)
|
29.05.26
|ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu PORR AG
|28.02.17
|PORR buy
|Erste Group Bank
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|28.08.20
|PORR Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.08.20
|PORR Hold
|Erste Group Bank
|09.04.20
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.12.19
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|PORR AG
|40,15
|0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:01
|PORR
|Erste Group Bank
|07:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Sell
|UBS AG
|06:49
|easyJet Buy
|UBS AG
|06:30
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06:29
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|01.06.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|01.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.06.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|01.06.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets